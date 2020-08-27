Барнаул, , 09:56 — REGNUM Вероятность возникновения вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

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»Да, из уст Онищенко звучат в данном случае совершенно очевидные вещи. Можно со смелостью утверждать, что COVID-19 проявил себя как всесезонная инфекция. Однако с наступлением осенне-зимнего периода никто не отменял и более привычные нам сезонные респираторные вирусные инфекции, которые с высокой долей вероятности проявят себя в очередной раз.

Это прежде всего грипп, который вызывает эпидемические подъемы заболевания как среди детей, так и во взрослой популяции. В этой связи большой интерес представляет то, как себя проявит феномен интерференции или взаимное ингибирующее действие друг на друга респираторных вирусов. Не исключено, что волна гриппа способна по этой причине существенно ослабить распространение коронавирусной инфекции».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в связи с началом учебного года могут возникнуть вспышки новых штаммов вируса гриппа, проинформировал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. По его словам, угроза от них будет выше, чем заболеваемость COVID-19.

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