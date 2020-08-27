Улан-Удэ, , 09:54 — REGNUM В связи с новыми требованиями из-за угрозы коронавируса занятия в средней школе №2 в Улан-Удэ будут длиться 35 минут. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора учебного заведения Светлана Коломина.

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По её словам, к настоящему времени они практически завершили подготовку к открытию. Кабинетов для классов хватает, а необходимое оборудование (рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры), а также дезинфицирующие средства должны поступить 28 августа. Хотя есть и трудности.

«Проблема заключается только в том, как мы будем разводить классы. Но тоже выходим из положения, график посещений будет скользящий. Все учащиеся будут заниматься в очном режиме», — отметила она.

Запускать учащихся в школу будут в два этапа.

«Первые классы будут заходить в 9:20 утра, а все остальные заходят к 8 часам. Но они тоже подходят по времени. С 7:30 мы начинаем запускать в школу и измерять температуру», — добавила Светлана Коломина.

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