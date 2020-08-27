Пермь, , 09:53 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 27 августа, зафиксировано три летальных исхода пациентов от COVID-19, сообщает краевой минздрав.

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С начала пандемии в регионе скончались 333 человека с коронавирусной инфекцией. В 206 случаях медики называют причиной смерти COVID-19, в 127 — сопутствующие заболевания.

Напомним, в регионе выявлено 7 580 носителей SARS-CoV-2. Оправились от болезни 5 355 пациентов.