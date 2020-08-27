Магас, , 09:53 — REGNUM Житель Ингушетии Магомед Газиков удостоен высокой награды РФ за мужество и героизм, проявленные при спасении российских военнослужащих. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении его орденом Мужества, сообщили 27 августа в пресс-службе главы Ингушетии.

События, за которые был удостоен ордена житель Ингушетии, произошли 22 года назад, 16 апреля 1998 года. Газиков, работая водителем, направлялся в Моздок на своем КамАЗе. Он оказался на перевале в момент, когда террористы обстреляли колонну военнослужащих. Автомобиль жителя Ингушетии был привлечен для преследования нападавших.

В ходе перестрелки погиб один военнослужащий, двое были ранены. Газиков, также получивший ранение, смог оказать пострадавшим помощь, и тем самым спас их.

История получила известность только в 2019 году. Герой был награжден Владимиром Путиным за исполнение гражданского долга и проявленное при этом мужество.