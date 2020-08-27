Ла-Пас, , 09:53 — REGNUM Общее количество выявленных случаев излечения от коронавирусной инфекции нового типа в Боливии достигло 50 397, сообщается на странице в Twitter боливийского минздрава.

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Вместе с тем в республике за сутки зафиксировано еще 1095 фактов заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в стране зарегистрировано 112 094 случая инфицирования этим вирусом и 4726 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

За последние 24 часа в Боливии подтверждена смерть 62 человек с указанным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа Высший избирательный суд Боливии, исполняющий функции центризбиркома, потребовал привлекать для работы на предстоящих выборах только лиц от 18 до 50 лет в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

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