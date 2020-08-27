Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Свыше 24 млн случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано по всему миру, скончались 824 тыс. человек. Таковы данные, опубликованные 27 августа американским Университетом Джонса Хопкинса.

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По состоянию на 09:54 мск в мире зафиксировано 24 181 120 случаев заражения и 825 711 смертей.

При этом в США —5 822 594 заражений и 179 734 смертей, в Бразилии — 3 717 156 заражений и 117 665 смертей, в Индии — 3 310 234 заражений и 60 472 смертей.

По количеству зафиксированных случаев далее идут Россия, Южная Африка, Перу, Мексика, Колумбия, Испания, Чили. По числу умерших пациентов Мексика занимает третье место, далее идут Индия, Великобритания, Италия, Франция, Испания, Перу и Иран. Россия числу умерших — на 12 месте.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в России по состоянию на утро 26 августа было зафиксировано 970 865 случаев заболевания. Выздоровели 786 150 пациентов, скончались 16 683 человека.