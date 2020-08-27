Петрозаводск, , 09:59 — REGNUM В Карелии увеличился список летальных исходов коронавирусной инфекции: в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске скончалась местная жительница, 1932 года рождения.

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«Течение болезни осложнили сопутствующие заболевания, которые есть у каждого человека в таком солидном возрасте. Выражаю искренние соболезнования ее родным», — сообщил 27 августа глава республики Арткр Парфенчиков.

Эта смерть стала 28 летальным исходом COVID-19 в регионе за всё время пандемии. Большинство скончавшихся пациентов — люди пожилого возраста.

За последние сутки в Карелии выявлено 26 новых случаев заболевания, что меньше, чем было днем ранее (35 случаев). Среди вновь заразившихся — четверо детей. 19 новых случаев выявлены в Петрозаводске, остальные — единичные в разных населенных пунктах региона.

В целом за всё время зафиксировано 3018 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, 2229 человек выписаны, в том числе 40 за минувшие сутки. 839 человек находятся на карантине, 26 человек — в местах обсервации.

С диагнозом внебольничная пневмония (без подтвержденного «ковида») за сутки госпитализированы 12 жителей республики. С 1 апреля с таким диагнозом скончались 72 человека (с учетом пациентов, госпитализированных ранее). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не было.

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