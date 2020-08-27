Екатеринбург, , 09:52 — REGNUM Екатеринбургские следователи проводят доследственную проверку после сообщения о возможном похищении женщины в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

26 августа 2020 года неизвестный силой уволок молодую девушку в автомобиль BMW в центре Екатеринбурга.

«Имела место бытовая ссора между супругами, с женщиной всё в порядке», — такую предварительную версию инцидента изложили следователи.

Ведётся опрос очевидцев и участников происшествия. По итогами проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция тоже начала проверку по факту инцидента.

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