Москва, , 09:46 — REGNUM В России прививочная кампания от гриппа в 2020 году стартовала раньше срока — с 27 августа. Это связано с риском для граждан одновременно заразиться гриппом и коронавирусом, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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По рекомендации ВОЗ, в 2020 году население России будут прививать от трех новых штаммов гриппа: A/Guangdong-Maonan. A/Hong Kong и B/Washington. Вакцинация будет проводиться во всех субъектах РФ.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам сделать прививку от гриппа, так как данные штаммы гриппа ранее не были зафиксирован на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году масштабная прививочная компания против гриппа в Росси началась 4 сентября.

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