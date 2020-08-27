Москва, , 09:50 — REGNUM Обыски у ряда экс-менеджеров РКК «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») и представителя руководства НПП «Исток» им. Шокина (входит в госкорпорацию «Ростех») провели сотрудники МВД России по делу о хищении на общую сумму 1 млрд рублей на поставках электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции (МКС). Об этом 27 августа сообщил источник в силовых структурах, его слова приводит ТАСС.

По словам собеседника, «у нескольких экс-менеджеров космической корпорации «Энергия», а также одного из руководителей НПП «Исток» были проведены обыски оперативниками управления экономической безопасности».

Также он рассказал, что «речь идет о хищении через подставные фирмы 1 млрд рублей на поставках электронных компонентов для Научно-энергетического модуля (НЭМ) Международной космической станции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пермском крае осуждена бывшая сотрудница министерства образования, которая признана виновной в хищении 8 млн рублей, выделенных из бюджета в качестве субсидий.