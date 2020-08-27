Красноярск, , 09:46 — REGNUM Один из вопросов, заданных родителями красноярских школьников по поводу новых условий работы образовательных учреждений, касался организации уроков физкультуры.

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Как сообщили ИА REGNUM в министерстве образования Красноярского края, уроки физкультуры рекомендовано проводить на свежем воздухе. Но при этом обязательно должны учитываться погодные условия.

«В случае плохой погоды занятия будут проводиться в спортивном зале», — подытожили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, красноярских школьников будут рассаживать за парты по два человека. Специальной рассадки не предусмотрено.

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