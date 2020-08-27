Ташкент, , 09:46 — REGNUM Директор общественного фонда «Милосердие и здоровье Узбекистана» подозревается в хищении 2,8 млрд сомов ($273 тыс.), сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

По данным надзорного ведомства, руководитель закупил лекарственные препараты и медицинское оборудование по завышенным ценам. Средства были выделены на борьбу с распространением инфекции.

Против директора фонда и нескольких его сотрудников возбуждено уголовное дело по статье «Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере».

Отметим, фонд «Милосердие и здоровье Узбекистана» оказывает финансовую помощь правительству республики в период борьбы с коронавирусом.