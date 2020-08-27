Симферополь, , 09:44 — REGNUM Изменения в Указ о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым внёс глава Крыма Сергей Аксёнов 26 августа.

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В частности, изменениями разрешено провести в городе Керчи на площади Ленина 27−29 августа международный военно-технический форум «Армия-2020». Также глава Крыма разрешил проведение 2−6 сентября фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ».

»Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение с 27 по 29 августа 2020 года Международного военно-техническогофорума «Армия-2020» в г. Керчь на площади Ленина, на проведение со 2 по 6 сентября 2020 года фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ», а также на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма разрешил проведение в регионе международных соревнований, а также ряда музыкальных фестивалей.