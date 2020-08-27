Аддис-Абеба, , 09:51 — REGNUM Один из крупнейших в Эфиопии центров по лечению COVID-19 практически полностью заполнен и, возможно, не сможет принять новых пациентов. Об этом передает ВВС Amharic со ссылкой на заявление главного врача центра Улетоу Чани.

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В соответствии с заявлением, отделение интенсивной терапии учреждения полностью заполнено, а палаты для тяжелобольных, оснащенные кислородными масками, будут заполнены в ближайшее время.

Доктор Чани сказала, что концертная площадка, которая была преобразована в центр для лечения больных COVID-19, вероятно, повысит свою пропускную способность в течение года. В настоящее время центр принимает около 20 пациентов в день, в нем проходят лечение более 200 человек. Более половины из них получают дополнительный кислород.

В последнее время в Эфиопии наблюдается значительное увеличение числа случаев заражения коронавирусом, причем только в августе было зарегистрировано около 25 000 новых случаев заражения.

Согласно данным министерстве здравоохранения Эфиопии, в стране выявили более 42 000 случаев заражения коронавирусной инфекций, причем большинство из них приходится на столицу страны, Аддис-Абебу.