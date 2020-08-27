Тбилиси, , 09:47 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 27 августа было опубликовано на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксировано 1447 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. 40 пациентов, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из больниц по выздоровлении. Всего их 1190, или 82% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 19 пациентов. В карантине размещены 5943 человека, в стационаре — 252.

Стоит отметить, что 26 августа власти в Грузии сообщили об открытии с 15 сентября кинотеатров в стране, а с 1 октября — детских садов и театров.

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