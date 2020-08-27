Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM В Свердловской области на сборы ребёнка в школу можно потратить плюс-минус пять тысяч рублей. Главной статьёй затрат является покупка ранца, его можно приобрести за 1400 рублей и дороже, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Также есть ранцы за две и даже за три тысячи рублей. Различаются цены и на другие необходимые принадлежности. Дневник стоит 60−350 рублей, цветная бумага — от 20, тетрадь 12 листов — от трёх, картон — от 20. Шариковую ручку можно купить за 15 рублей, линейку — за 10, циркуль — за 70, стиральную резинку за пять, карандаш — за восемь, а пенал — за 60.

Таким образом, если по минимуму, то общие расходы едва превысят 1500 рублей. Ещё 3500 останется на школьную форму, и при минимальном раскладе в эту сумму тоже можно уложиться.