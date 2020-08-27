Лима, , 09:35 — REGNUM Еще 5 996 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Перу за сутки, а с начала пандемии в стране зарегистрировано 613 378 подобных фактов. Об этом сообщает на своем сайте министерство здравоохранения республики.

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При этом число летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 выросло на 123 и составило 28 124. Также отмечается, что 421 877 человек излечились и завершили период домашней изоляции или были выписаны из медицинского учреждения.

Всего в Перу специалисты исследовали 3 055 850 проб анализов на наличие SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за сутки выявлено 210 183 новых носителя коронавируса.

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