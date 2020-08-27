Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM Петербургские киносети и частные кинотеатры требуют от Смольного отменить запрет на работу и разрешить им открыться уже с 1 сентября. Они пытаются достучаться до городских властей и получить ответ на вопрос — по какой причине им до сих пор не разрешают открыть для кинозрителей свои двери. Очередной перенос даты начала работы кинозалов воспринимается ими как «контрольный выстрел в голову».

Чтобы обратить на свою проблему внимание общественности представители петербургской киноиндустрии создали петицию, которая за первый день с момента публикации собрала более двух тысяч подписей.

Как говорится в обращении к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и вице-губернатору Евгению Елину, российские киносети наравне с другими понесли колоссальные убытки из-за пандемии. Но, несмотря на то, что большинству отраслей бизнеса разрешили вернуться к работе с рядом оговорок, петербургским киносетям возобновить работу вместе со всеми не разрешили. Согласно новому постановлению городского правительства, открыть свои двери для зрителей кинозалы смогут не ранее 21 сентября, при этом до этого называлась другая дата — 24 августа.

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«3 сентября в прокат выходит фильм «Довод». Все кинотеатры в мире возлагают надежды на этот фильм и надеются, что именно он вернет зрителя в кино. Это первый блокбастер после пандемии, он может помочь индустрии «встать на ноги, — отметил совладелец сети кинотеатров «Мираж Синема» Олег Ивонинский. — Однако почему-то именно Петербург, второй город в России по количеству экранов, должен остаться в стороне».

По словам бизнесмена, в постановлении петербургских властей трудно увидеть логику и здравый смысл. Киносети неоднократно просили Беглова и Елина обратить на них внимание и дать вразумительные ответы, чем кинотеатры опаснее других общественных мест.

«Никаких ответов и комментариев со стороны властей мы не получили. Индустрия уже понесла колоссальные убытки и продолжает их нести с каждым днем простоя кинотеатров. Новое решение уважаемого губернатора — это «контрольный выстрел в голову» для кинобизнеса Петербурга», — резюмировал Ивонинский.

Петербургские кинотеатры заявляют, что уже с июля находятся в полной технической готовности к открытию с четким соблюдением всех мер безопасности: ношением масок и перчаток на территории кинотеатра, соблюдением безопасной дистанции посредством шахматной рассадки и специальной разметки в фойе, увеличенным интервалом в 30 минут между сеансами для уборки и дезинфекции залов специальными средствами.

«Так почему же кинотеатры продолжают оставаться источником особенного риска? Кто сможет ответить на этот вопрос?», — задались вопросом авторы петиции.