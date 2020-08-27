Москва, , 09:30 — REGNUM Власти Туниса приняли решения не требовать у туристов при въезде в страну тест на коронавирус, а также самоизолироваться. Но российских туристов Тунис пока не готов принять, сообщили Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Эти послабления касаюется иностранцев, путешествующих по пакетным турам от туроператоров. Самостоятельные туристы должны при въезде в Тунис предъявить отрицательный тест на COVID-19, или уйти на семидневный карантин.

С 27 июня Тунис открыл границы, разделив страны на три зоны: «зеленую» (низкий уровень распространения COVID-19), «оранжевую» (средний) и «красную» (высокий). Россия по числу заражений коронавирусом находится в «красной» зоне.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Туниса ввели обязательный карантин для всех въезжающих из Франции, а также Бельгии и Исландии.

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