Владивосток, , 09:47 — REGNUM В Приморье 425 медработников получили компенсации за наём жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Это одна из пяти новых мер социальной поддержки данной категории специалистов.

Компенсацию получают врачи, средний медперсонал, специалисты амбулаторно-поликлинического звена и скорой медицинской помощи.

С начала 2020 года наиболее востребованной мерой среди врачей и среднего медицинского персонала стала компенсация расходов за наём жилых помещений.

«Компенсация составляет 100% от фактически понесённых расходов, при условии, если она не превышает 20 тысяч рублей в месяц, для Владивостока — 30 тысяч. Общая сумма выплат составила 63,8 млн рублей», — сказали в минздраве.

Как сообщалоИА REGNUM, с начала года в Приморье около 40 млн рублей направили из краевого бюджета на ежемесячные выплаты врачам, которые трудоустроились в медучреждения в течение одного года после окончания университетов. Это одна из пяти новых мер социальной поддержки медработников в крае.