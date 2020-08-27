Воронеж, , 09:28 — REGNUM Гимназия им. академика Н.Г. Басова при Воронежском государственном университете в целом готова к работе в новых условиях и к исполнению рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщила директор гимназии Марина Бочарова.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Всего 1 сентября 2020 года за парты в гимназии сядут около 1,5 тыс. школьников, в том числе около 130 первоклассников. Школа имеет два корпуса — основной и корпус для начальной школы. В основном корпусе школы занятия проходят в две смены, и потому организовать и проход школьников и собственно учебный процесс в соответствии с новыми рекомендациями оказалось сложной задачей. Для прохода и соответственно выхода школьников решили задействовать два входа — центральный и на заднем дворе, для этого разработают график.

«Пятые классы заходят и соответственно выходят на внутренний двор, там их встречают родители. Старшее звено входит в центральный вход. При входе у нас находятся коврики, пропитанные дезинфицирующими средствами, что позволяет обработать подошву. Тут же санитайзером мы обрабатываем руки. Затем ребенок проходит термометрию. О посещении родителями общеобразовательного учреждения не может быть и речи, только по предварительной записи», — пояснила Марина Бочарова.

Термометрию и обработку проходят и взрослые — учителя, администрация, обслуживающий персонал — все, кто переступает порог учебного заведения. В случае если у ребенка выявлена температура 37,1 и выше, его в сопровождении дежурного учителя отправят в отдельно выделенное для этого помещения, затем вызываются родители. Вернется ребенок в школу уже со справкой о том, что здоров.

«Случаев, когда родители провожают с минимальной температурой детей в школу, и потом начинается массовое заражение, теперь не будет», — подчеркнула собеседница агентства.

После обработки и измерения температуры дети спускаются в гардеробную (если есть надобность), которые также имеют график работы. Выход из классов в гардеробную также будет проводиться по графику. Задача школы — максимально разъединить коллективы. За каждым классом гимназии закреплен отдельный учебный кабинет. Исключение представляют кабинеты труда, химии, физики, а также спортзал — здесь занимаются все классы. Проветривание в кабинетах будут проводить каждую перемену, пока дети отдыхают. Проветривание коридоров и рекреаций, напротив, будет проводиться в период уроков.

А вот сдвигать время начала уроков индивидуально для классов и разделять перемены в гимназии возможности не имеют.

«Звонки у нас будут. В условиях двусменного режима работы для нашего образовательного учреждения очень сложно сделать так, чтобы каждая параллель начиналась в разное время. Пока мы к этому на 100% не готовы, думаем», — отметила Марина Бочарова.

Нюансов много. Это и нагрузка на учителей — может получиться так, что в одном классе урок еще не окончен, а в другом уже начинается, это и вопрос, во сколько тогда завершается первая смена и начинается вторая.

«И это вопрос к Роспотребнадзору — а предусмотрели ли они этот вариант? Пока в рекомендациях этого мы, к сожалению, не увидели. Это не секрет же, что у нас школы работают в две смены. Не все, конечно. Но такие школы существуют. И в данном случае хотелось бы задать вопрос Роспотребнадзору: а что делать с этими школами?» — говорит директор.

Сложности Марина Бочарова видит и в организации питания. Пищеблоки все оборудованы, соблюдение требований с точки зрения санитарных правил в школе обеспечивают. Однако обеспечить питание отдельных классов в разное время сложно.

«У нас проще, у нас нет начальных классов с обязательными бесплатными горячими завтраками. Нам не нужно будет выделять это время. Началка у нас на Сакко и Ванцетти, 80 (корпус начальной школы — ред.). Там пятидневка и односменный режим работы, поэтому там мы можем этот график соблюдать, питать детей по классам и растягивать эти перемены. Но тогда и время нахождения в школе увеличивается», — уточнила Марина Бочарова.

В гимназии решили отказаться от групп продлённого дня — также из-за затруднений с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, если раньше группы набирались из разных классов, то теперь дети в одной группе могут быть только из одного класса. Такого числа воспитателей гимназия позволить себе не может.

Всем остальным гимназия обеспечена — закуплено мыло, санитайзеры, дезинфицирующие коврики, в ближайшее время в каждом классе появятся рециркуляторы. Часть оборудования и дезинфицирующих средств гимназия получила летом, так как входила в число пунктов сдачи ЕГЭ.

«Масочный режим не предписан ни работникам, ни детям. Но мы рекомендуем родителям объяснять, что если дети выходят из класса в коридор или туалет, чтобы они маску надевали. Есть маски с завязками: повесил на шею, пусть висит, вышел в коридор — надел, вернулся — снял. Рекомендации даем еще более усиленные. Мы говорим родителям и детям, что вопрос самозащиты — это вопрос вашего здоровья и жизни», — говорит директор гимназии.

«Обстановка нервозная, все устали от этого состояния. Но в этой атмосфере, в этой ситуации просто нужно научиться жить. Спокойно. Точно также, как мы умываемся, чисти зубы — также моем руки, надеваем маску», — добавила Марина Бочарова.

Линейки в гимназии решено провести только для первых и одиннадцатых классов, во дворах разных корпусов.

«Первые классы у нас — на линейки на Сакко и Ванцетти, 80, 11-е классы строим здесь, на Карла Маркса, 57. Термометрия в любом случае будет при входе в школу. На социальные дистанции поставим классы и максимально родителей отгородим, чтобы родители не стояли рядом с детьми. Разметка рисуется на территории двора», — уточнила директор, добавив, что с разграничением детей проблем не видит, а вот с родителями сложнее.

«С нашей стороны все будем делать. Но составляющая родительская сознательности не всегда такая, какой бы хотелось. Будем воспитывать. И себя в том числе. Будем учиться жить в этой ситуации», — подчеркнула собеседница агентства.