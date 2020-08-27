Воронеж, 27 августа 2020, 09:28 — REGNUM Гимназия им. академика Н.Г. Басова при Воронежском государственном университете в целом готова к работе в новых условиях и к исполнению рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщила директор гимназии Марина Бочарова.
Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»
Всего 1 сентября 2020 года за парты в гимназии сядут около 1,5 тыс. школьников, в том числе около 130 первоклассников. Школа имеет два корпуса — основной и корпус для начальной школы. В основном корпусе школы занятия проходят в две смены, и потому организовать и проход школьников и собственно учебный процесс в соответствии с новыми рекомендациями оказалось сложной задачей. Для прохода и соответственно выхода школьников решили задействовать два входа — центральный и на заднем дворе, для этого разработают график.
Термометрию и обработку проходят и взрослые — учителя, администрация, обслуживающий персонал — все, кто переступает порог учебного заведения. В случае если у ребенка выявлена температура 37,1 и выше, его в сопровождении дежурного учителя отправят в отдельно выделенное для этого помещения, затем вызываются родители. Вернется ребенок в школу уже со справкой о том, что здоров.
После обработки и измерения температуры дети спускаются в гардеробную (если есть надобность), которые также имеют график работы. Выход из классов в гардеробную также будет проводиться по графику. Задача школы — максимально разъединить коллективы. За каждым классом гимназии закреплен отдельный учебный кабинет. Исключение представляют кабинеты труда, химии, физики, а также спортзал — здесь занимаются все классы. Проветривание в кабинетах будут проводить каждую перемену, пока дети отдыхают. Проветривание коридоров и рекреаций, напротив, будет проводиться в период уроков.
А вот сдвигать время начала уроков индивидуально для классов и разделять перемены в гимназии возможности не имеют.
Нюансов много. Это и нагрузка на учителей — может получиться так, что в одном классе урок еще не окончен, а в другом уже начинается, это и вопрос, во сколько тогда завершается первая смена и начинается вторая.
Сложности Марина Бочарова видит и в организации питания. Пищеблоки все оборудованы, соблюдение требований с точки зрения санитарных правил в школе обеспечивают. Однако обеспечить питание отдельных классов в разное время сложно.
В гимназии решили отказаться от групп продлённого дня — также из-за затруднений с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, если раньше группы набирались из разных классов, то теперь дети в одной группе могут быть только из одного класса. Такого числа воспитателей гимназия позволить себе не может.
Всем остальным гимназия обеспечена — закуплено мыло, санитайзеры, дезинфицирующие коврики, в ближайшее время в каждом классе появятся рециркуляторы. Часть оборудования и дезинфицирующих средств гимназия получила летом, так как входила в число пунктов сдачи ЕГЭ.
Линейки в гимназии решено провести только для первых и одиннадцатых классов, во дворах разных корпусов.