Париж, , 09:26 — REGNUM Согласно данным, предоставленным службой общественного здравоохранения Франции, за последние 24 часа во Франции было зарегистрировано более 5000 новых случаев заражения SARS-CoV-2, передает BFM TV.

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Во Франции подтвердили 5429 новых носителей SARS-CoV-2.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал жителей страны «нести ответственность» перед лицом возобновления эпидемии, в то же время обрисовав в общих чертах план экономического восстановления, который будет представлен на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на официанта бара в Гавре, который попросил его надеть маску в заведении, был арестован.

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