Москва, , 09:24 — REGNUM В Москве вылечились от коронавирусной инфекции 1435 пациентов. Об этом 27 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

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«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1435 пациентов», — сказала она.

С начала распространения коронавируса количество людей, которые выздоровели, достигло 209 628.

Тем, кто поправил здоровье, предлагают обратится на горячую линию и стать донорами крови.