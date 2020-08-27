Барнаул, , 09:17 — REGNUM Накануне Дня знаний власти Барнаула заявили, что в условиях продолжающейся пандемии коронавируса школы города оснащены всем необходимым для безопасности учеников. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, речь идёт не только о запасах дезинфицирующих средств и бесконтактных градусников, но и новой организации учебного процесса, разработанной, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

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Во всех школах за каждым классом закреплен отдельный кабинет для занятий, составлен график питания обучающихся в столовой, разработано расписание звонков, маршруты для каждого класса (параллели) по схеме «вход — урок-перемена — питание-урок — выход».

Входы в общеобразовательные организации, столовые, санузлы уже оснащены антисептическими средствами с дозаторами. В соответствии с графиком будет проводиться проветривание учебных кабинетов, коридоров и дезинфекция помещений, а также обработка предметов общего пользования дезинфицирующими средствами, обеззараживание воздуха рециркуляторами и бактерицидными лампами.

При входе в школу всем учащимся будет проводиться термометрия бесконтактными термометрами. В школах оборудованы изоляторы на случай выявления детей с повышенной температурой. Количество входов в школу и сменность будут разными, в зависимости от количества учащихся.

Что касается рециркуляторов воздуха, то с этими аппаратами, также рекомендованными Роспотребнадзором, судя по официальной информации барнаульской мэрии, существуют проблемы. Власти известили лишь об изыскания в бюджете муниципалитета более двух млн рублей для обеспечения ими школ. Вместе с тем, в комитете по образованию напомнили, что привлечение пожертвований осуществляется в рамках действующего законодательства исключительно на добровольной основе.

«Обязательный сбор денег с родителей на приобретение какого-либо оборудования, сопутствующих или расходных материалов является незаконным», — подчёркивают чиновники.

В целях недопущения нарушений действующего законодательства при привлечении пожертвований на официальном сайте комитета по образованию города Барнаула открыта «горячая линия».

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся достаточно напряжённой, об этом свидетельствует всё возрастающее число пациентов с внебольничной пневмонией и ОРВИ. Как следует из данных оперативного штаба на утро 27 августа, не обошлось без новых летальных случаев. 1 сентября 2020 года школы Барнаула откроют свои двери для более чем 83 тысяч школьников.

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