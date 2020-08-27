Токио, , 09:25 — REGNUM Японская компания Honda объявила, что продажи первого электромобиля марки начнутся 30 октября 2020 года. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба компании.

Первый электрокар компании получил название Honda e. Модель получила на выбор электромоторы на 136 или 154 л. с. Запаса хода электрокара хватит, чтобы проехать расстояние равное от 259 до 283 км.

Начальная версия электрокара будет стоить 4,51 млн иен (около 3 209 500 рублей). Компания планирует за год продать 1000 электрокаров.

Ранее стало известно, что в России на 37% выросли продажи автомобилей Honda по итогам июля 2020 года.

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