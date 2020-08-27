Пенза, , 09:15 — REGNUM В Пензенской школе №47 учли новые рекомендации Роспотребнадзора и приготовились открыть двери для учеников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа сообщила директор учебного заведения Шумилина Нелли Константиновна.

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Директор отметила, что школа №47 является пунктом сдачи ЕГЭ, поэтому администрация озаботилась вопросом приобретения необходимого оборудования (рециркуляторами воздуха, бесконтактными термометрами и дезинфицирующими средствами) ещё в июле 2020 года. Сейчас преподаватели учебного заведения готовятся приступить к работе по новым правилам.

Администрация школы также выделила отдельные кабинеты для каждого класса учащихся. Теперь школьники будут приходить в учебное заведения по специальному новому расписанию, а для обеспечения безопасности здоровья учеников будут открыты дополнительные входы (три входа в одном корпусе и два во втором).

Напомним, с 1 сентября школы России будут работать очно. Однако, для борьбы с распространением COVID-19, в них будут соблюдаться новые рекомендации Роспотребнадзора.

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