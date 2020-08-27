Тамбов, , 09:13 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тамбовской области, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 27 августа.

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«22 новых случая сегодня. Из них: 9 мужчин, 13 женщин. Возраст заболевших от 25 до 87 лет. Прибывших из других регионов нет, 22 контактных с заболевшими», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе с марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6655 человек, в 2244 случаях не было клинических проявлений. Выздоровели 5982 человек, умерли 45.