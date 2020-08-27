Ташкент, , 09:12 — REGNUM Лаборатории Узбекистана выявили 40 195 случаев заражения коронавирусом, в том числе 405 — за минувшие сутки, сообщили 27 августа в министерстве здравоохранения республики.

Выздоровели 36 562 пациента с коронавирусом, или 91% от общего числа заразившихся. В инфекционных стационарах Узбекистана остаются 3338 человек, в том числе 294 — в тяжелом состоянии, 139 — в критическом.

Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Ташкенте — 24 155, Ташкентской области — 6641, Самаркандской области — 1637, Андижанской области — 1174.

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