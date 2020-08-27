Барнаул, , 09:22 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ООО «НОВАЭМ», также возглавлявшего ОАО «Сибэнергомаш», который обвиняется в мошенничестве при получении кредитов, завершено и направлено в Железнодорожный районный суд Барнаула. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

«Заместителем прокурора Алтайского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «НОВАЭМ», который также возглавлял группу компаний, включающих в себя в том числе ОАО «Сибэнергомаш», который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество»)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, согласно версии следователей, обвиняемый в 2013—2014 годах с использованием служебного положения, путем обмана и злоупотребления доверием взял несколько кредитов у ОАО «Альфа-Банк» на общую сумму 1 млрд 700 млн рублей.

При этом он сообщил банковским сотрудникам заведомо ложные сведения о наличии у предприятий холдинга ликвидного имущества и имущественных прав и представил договоры и контракты с различными предприятиями, о том, что намеревается исполнить данные кредитные обязательства за счет имущественной прибыли от их реализации.

Затем, когда данные средства были зачислены на счета подконтрольных ему организаций, обвиняемый изъял их и распорядился ими по своему усмотрению.

«После вручения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Барнаула для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Сахалине в суд передано дело на двух подозреваемых в мошенничестве на 72 миллиона рублей при поставке продовольствия в воинские части, дислоцированные в регионе.