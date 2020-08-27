Саратов, , 09:13 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 27 августа коронавирус подтвержден у 11 974 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 97 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 7768 человек, за сутки — 108 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 69 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых заболевших — 13 человек из числа контактных, в 84 случаях — заражение из неустановленных источников. Больше всего заболевших среди лиц старше 60 лет — 31 человек, двое — несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 342,5 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,2 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовскую область поступила первая партия вакцины от гриппа. Во время прививочной кампании запланировали привить 1 млн 139 тыс. человек.

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