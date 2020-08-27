Гавр, Франция, , 09:08 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на официанта бара в Гавре, который попросил его надеть маску в заведении, был арестован, сообщает Le Figaro.

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"29-летний мужчина афганской национальности вошел в ресторан на пляже в Гавре. Он был пьян и без маски. Официант попросил его надеть маску. Мужчина вышел, а затем вернулся и ударил официанта ножом в грудь», — говорится в заявлении полиции.

Известно, что пострадавший получил серьезное ранение.

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