Берлин, , 09:15 — REGNUM Врачи немецкой клиники «Шаритэ», лечащие российского блогера Алексея Навального, запросили у свих болгарских коллег данные об отравлении в 2015 году бизнесмена Емельяна Гебрева. Об этом сообщают издания The Insider, Der Spiegel и Bellingcat.

Авторы публикаций полагают, что медики увидели сходство двух инцидентов. Навального могли отравить тем же веществом из семейства органофосфатов, воздействию которого подвергся Гебрев, отмечает Der Spiegel. В числе таких веществ — инсектициды и нервные токсины, например зарин и препарат «Новичок».

Гебрев впал в кому после того, как почувствовал себя плохо в конце апреля 2015 года. Предположительно, его отравили «Новичком». В ноябре 2019 года названные издания сообщали о вероятной причастности к отравлению сотрудников российской военной разведки. Российские власти опровергли подобные утверждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа немецкие врачи заявили, что отравление Навального могло произойти из-за вещества, входящего в группу активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. Конкретно это вещество пока не определено.

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