Владивосток, , 09:25 — REGNUM С начала года в Приморье около 40 млн рублей направили из краевого бюджета на ежемесячные выплаты врачам, которые трудоустроились в медучреждения в течение одного года после окончания университетов. Это одна из пяти новых мер социальной поддержки медработников в крае, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Дополнительные выплаты в 10 тыс. рублей получают 630 молодых специалиста, работающих в больницах края.

По инициативе губернатора края Олега Кожемяко с целью улучшения кадрового вопроса с 2019 года в Приморье начали действовать сразу пять мер социальной поддержки медработников — единовременные и ежемесячные выплаты, выплаты за выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, наставничество в профессии, компенсации за наем жилого помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в государственных и муниципальных организациях Красноярского края в 2019 году средняя начисленная заработная плата врачей составляла 83 796,5 рубля.