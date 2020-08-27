Сантьяго, , 09:04 — REGNUM 10 990 летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 было подтверждено в Чили с начала пандемии, сообщается на странице в Twitter чилийского минздрава.

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За сутки в стране по этой причине умерли 32 пациента, а также было зафиксирован 1371 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Чили выявлено 402 365 подобных фактов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире от COVID-19 за сутки умерло 4588 человек.

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