Пенза, , 09:05 — REGNUM В Пензенской области в 2020 году подготовка школьника к новому учебному году обойдется в среднем в 16,9 тыс. рублей на мальчика и 21,4 тыс. рублей на девочку, сообщает Пензастат.

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В эту сумму включены расходы на покупку одежды, обуви, рюкзака, канцтоваров и учебных материалов. При этом средняя зарплата в регионе порядка 33 тыс. рублей. Набор одежды для первоклассника (брюки, белая рубашка, носки, туфли и джемпер) стоит 4139,08 рублей, для первоклассницы (белая блузка, сарафан, джемпер, туфли и колготки) — 4999,59 рублей.

Самый дорогой набор для первоклассника в Поволжье продается в Ульяновской области (для мальчиков — 19 054,26 рублей, для девочек — 24 430,37 рублей). Самые приемлемые цены в Мордовии. Там собрать мальчика можно, уложившись в сумму 15 583,04 рубля, девочку дешевле всего одеть в Саратовской области — 19 675,97 рублей. По стране в среднем, чтобы купить все необходимое мальчику потребуется выложить 19 177,64 рубля, девочке — 23 588,95 рублей.

В целом набор первоклассника стал дороже в 2020 году на 3,7% для мальчика и 3,2% для девочки.

ИА REGNUM напоминает, около трети российских семей (33%) планируют потратить на подготовку детей к школе в новом учебном году от 5 до 10 тыс. рублей.

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