Новосибирск, , 09:02 — REGNUM Жительница военного городка Шиловского гарнизона Новосибирской области Ольга рассказала, что из объектов инфраструктуры у них остался только маленький ларёк от военторга.

Напомним, что ранее стало известно, что сотни новосибирских семей в военном городке Шиловского гарнизона живут фактически отрезанные от цивилизации.

Читайте также: Бывший солдат поражён удручающим состоянием новосибирского военного городка

«Я живу в городке с 1991 года. Не могу сказать, что случилось вдруг. Был расцвет городка, когда мы сюда приехали: и строительство велось, и ремонты, и дороги. Но постепенно всё сошло на нет. Или городок стал не нужен Министерству обороны. У нас закрыли магазин, детский сад, был большой лазарет, его тоже не стало. Сегодня все услуги находятся в семи километрах от городка, вплоть до нормального магазина. В городке четыре многоэтажных дома, где-то 300 семей проживает, и у нас маленький ларёк от военторга. Всё», — сообщила жительница новосибирского военного городка Ольга в программе «Револьвер» в эфире «Говорит Москва».

Она уточнила, что за коммунальные услуги жители городка платят «очень хорошие деньги». За свою трёхкомнатную квартиру на первом этаже Ольга ежемесячно отдаёт около шести тысяч рублей.

«Зимой, у меня первый этаж, я включаю обогреватель, потому что холодно. Хотя в принципе у нас последние где-то два стали топить намного лучше. Дорогая коммуналка, потому что у нас привозной уголь, а дома такие ветхие, что их протопить очень трудно, — отметила она. — Вода у нас в гарнизоне всегда была плохая. Потом поставили какие-то очистные сооружения. Но, наверное, у них уже прошёл срок службы, и сейчас у нас опять с водой проблемы. Горячая бежит непонятного цвета, холодная бежит непонятного запаха».

После того как в военном городке закрыли лазарет, военторг и детский сад, то работы здесь осталось немного. Те, у кого есть возможность, работают в городе, а другие просто сидят дома.

«С медицинским обеспечением — семь километров от нас, садишься на автобус, едешь до ближайшей деревни. Там не все специалисты могут принять. Едешь дальше. Это всё проблематично. А с детьми, зимой? Чтобы нам получить медицинскую услугу, нам нужно в этот день полностью отказаться от работы. Не каждому работодателю это понравится. Билет на автобус стоит около 130 рублей в один конец. Средняя зарплата жителей городка около 20 тысяч», — подчеркнула женщина.

Но люди, по её словам, всё равно хотят верить, что что-то может измениться к лучшему.