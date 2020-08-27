Первомайский район, Оренбургская область, , 09:00 — REGNUM В Первомайском районе Оренбургской области на скамье подсудимых окажется местный житель, который обвиняется в крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, 48-летний житель поселка Башкировка ввел 53-летнего главу колхозного фермерского хозяйства в заблуждение. Он заявил фермеру, что имеет информацию о готовящемся покушении на убийство фермера и противоправные действия в отношении его родственников. Однако сведения готов передать за вознаграждение в 5 млн рублей.

Фермер сообщил о сложившейся ситуации полиции. В ходе спецоперации вымогатель был задержан в момент получения поддельных денежных купюр. По факту крупного мошенничества возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Материалы дела переданы в суд.