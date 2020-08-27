Красноярск, , 09:03 — REGNUM Из-за подписок на закрытую группу в соцсетях, которая посвящена стрельбе в американской школе «Колумбайн», девять школьников из Красноярского края направлены на обследование в психдиспансер. Об этом 27 августа сообщает «ТВК Красноярск».

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По данным источника, у этих школьников дома были проведены обыски. Как сообщила мать одной из девочек, к ним домой ранним утром вошли спецназовцы в бронежилетах, которые «перевернули вверх дном» комнату ее 14-летней дочери.

Также женщина сообщила, что правоохранители изъяли телефон, дневники школьницы и некоторые другие предметы, в числе которых были самодельный лук и стрелы с мягкими наконечниками, а также пневматическое ружье.

Кроме этого, указывается, что мать подростка подписала согласие на обследование девочки у психиатра, а затем последнюю увезли в краевой психоневрологический диспансер.

При этом родственникам сообщили, что их дети пробудут в лечебнице не меньше недели и что как минимум на 1 сентября их в школу не отпустят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Урале местная художница будет отвечать по административной статье за репост клипа одной из музыкальных групп.