Нальчик, , 08:53 — REGNUM Житель Кабардино-Балкарии Рустам Дзуев получил 18 лет колонии особого режима за пособничество террористам из банды Шамиля Басаева. Он являлся военнослужащим внутренних войск МВД и при этом активно помогал боевикам вести свою подрывную деятельность на территории республики, сообщили 27 августа в пресс-службе Следственного комитета.

При его содействии боевики смогли убить 35 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 15 гражданских лиц. Еще 131 сотруднику сил правопорядка был причинён вред здоровью различной степени тяжести. Пострадали от рук террористов также 92 человека из числа мирных жителей.

Как было установлено судом, житель Нальчика Рустам Дзуев в октябре 2005 года перевез на служебном бронированном автомобиле из Северной Осетии в Кабардино-Балкарию большое количество автоматов, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Многое из этого арсенала похитили боевики из банды Басаева в июне 2004 года со склада вооружения МВД Ингушетии.

Это оружие было использовано в октябре 2005 года при вооруженном нападении на МВД, ФСБ, УФСИН и другие объекты в городе Нальчике бандой «Кабардино-Балкарский сектор Кавказского фронта» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавляемой Шамилем Басаевым, Илессом Горчхановым и Анзором Астемировым.

Помимо этого, установлено, что обвиняемый обучил родственника методам и приёмам тактической стрельбы из автоматического оружия, которые тот в последствии использовал при нападении на силовиков.