Екатеринбург, , 09:01 — REGNUM Министерство здравоохранения Свердловской области изменило правила тестирования на коронавирус. Документ размещён на сайте областного минздрава.

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Теперь контактных лиц по COVID-19 сразу будут тестировать лишь при появлении симптомов ОРВИ. В противном случае их обследуют лишь на 8−10 день со дня контакта.

В приоритетном списке для тестирования — прибывшие на территорию РФ с симптомами ОРВИ, больные пневмонией, а также медики с симптомами инфекции. В «приоритете второго уровня» — лица старше 65 лет с респираторными симптомами, жители, направляемые на госпитализацию, а также медики, имеющие риск заразиться на работе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 432 случая смерти от COVID-19.

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