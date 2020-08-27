Самара, , 08:54 — REGNUM Учебный год в школах Самарской области начнется в традиционном, очном формате благодаря тому, что в регионе удалось стабилизировать обстановку с распространением коронавируса. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос обсуждался на традиционной августовской областной конференции работников образования, в которой приняли участие более 50 тысяч человек.

Отмечается, что для недопущения распространения коронавируса все школы провели профилактические мероприятия. Кроме этого, учебные заведения закупили средства индивидуальной защиты, рециркуляторы и бесконтактные термометры. Во время обучения потоки школьников будут разделены. Для этого каждый класс будет учиться в своем кабинете. А посещение столовой будет происходить по индивидуальному расписанию.

Сообщается, что торжественные линейки пройдут во всех школах области для учеников первых и 11-х классов.

По словам главы региона Дмитрия Азарова, для этих школьников линейка очень важна, поэтому нужно создать им праздничное настроение, при этом необходимо обеспечить безопасность детей, их родителей и учителей.

Отмечается, что классные часы 1 сентября пройдут по теме вклада Самарской области в Великую Победу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил создать областной родительский комитет, который в том числе будет контролировать качество школьного питания, а также заниматься решением вопросов и проблем в сфере образования.

Планируется, что первое заседание регионального родительского собрания пройдет в начале ноября. На нем родители обсудят результаты проверки обеспечения горячим питанием учеников начальных классов.

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