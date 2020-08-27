Иркутск, , 08:44 — REGNUM В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу и приближающимся «сезоном простуд» в Иркутскую область поступила первая партия вакцины против гриппа для взрослого населения в количестве 512 тыс. доз. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

По словам главного внештатного специалиста-эпидемиолога Ирины Лисянской, медработники планируют вакцинировать против гриппа более 60% населения. В обязательном порядке рекомендовано поставить вакцину сотрудникам организаций социального обслуживания, образовательных учреждений, а также работникам торговли, транспорта, коммунальной сферы, школьникам, студентам, обслуживающему персоналу, лицам старше 60 лет и имеющим хронические заболевания.

К осенне-зимнему эпидемическому сезону 2020−2021 годов медицинские работники готовятся особо тщательно, поскольку ситуацию осложнит течение гриппа на фоне COVID-19. Планируется разделить потоки вакцинируемых, чтобы избежать в коридорах медучреждений скопления людей, — отмечают в правительстве Иркутской области.

Общее количество вакцин, поступивших в Приангарье за счёт средств федерального бюджета, составляет 1 250 тыс. доз (800 тыс. для взрослых и 450 тыс. — для детей).

Как уже сообщало ИА REGNUM,эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой: на 27 августа общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 583 человека, причём 73 добавилось только за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё трое жителей Иркутской области скончались от COVID-19