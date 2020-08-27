Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM Медики Казахстана выявили 558 новых случаев пневмонии коронавирусного типа, сообщили 27 августа в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

С 1 по 26 августа в республике зарегистрировали 24 101 случай пневмонии, выздоровели 5256 человек, в том числе 355 — за минувшие сутки, скончался 271 пациент.

Лаборатории Казахстана выявили 105 243 случая заражения коронавирусом, в том числе 168 — за минувшие сутки. Выздоровели 94 713 человек, скончались 1523 пациента.

Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Алма-Ате — 14 144, Нур-Султане — 13 784 и Атырауской области — 10 874.

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