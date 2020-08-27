Сухум, , 08:52 — REGNUM 12 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 26 августа. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 72 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 12 из них, — сообщили в штабе. — Три человека выписаны».

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находится 16 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее количество выявленных носителей коронавируса в стране — 274. Из них 115 победили инфекцию, а четыре пациента с COVID-19 скончались.

Стоит отметить, что четвертый пациент с COVID-19 в Абхазии скончался после того, как в течение 14 суток пытался вылечиться самостоятельно, принимая жаропонижающие. К тому времени, как он попал к врачам, болезнь сильно развилась.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии умер лечившийся дома мужчина с COVID-19

Читайте развитие сюжета: Жители одного из сёл в Абхазии вышли на митинг против карантина