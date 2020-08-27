Биробиджан, , 08:43 — REGNUM В Еврейской автономной области закупили средства индивидуальной защиты для сотрудников школ и детских садов на сумму около 58 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Для соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции в регионе обеспечат двухмесячный запас СИЗов. В первой поступившей партии 150 тыс. масок, 50 тыс. пар перчаток, 150 литров антисептика и более 600 бесконтактных термометров. В ближайшие дни ожидается поставка дезсредств и почти трёх тысяч рециркуляторов.

Все средства будут распределены по образовательным учреждениям области.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Еврейской АО готовы с 31 августа открыть все детские сады. Но не все родители могут успеть получить необходимую медицинскую справку. Учреждения здравоохранения разработали схему приёма детей.