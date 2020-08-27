Новосибирск, , 08:43 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 27 августа, и в ночь на 28 августа ожидаются дожди, местами сильные, грозы, усиление ветра до 15 метров в секунду. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В региональном управлении МЧС РФ сообщили, что такие метеоусловия способствуют возникновению чрезвычайных ситуаций из-за повреждений линий связи и электропередач, падения слабо закреплённых конструкций и дорожно-транспортных происшествий.

Новосибирцев просят соблюдать осторожность при ухудшении погоды.

.