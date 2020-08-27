Кызыл, , 08:43 — REGNUM За минувшие сутки в Туве выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 6747.

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Новые носители выявлены в Кызыле, Кызылском, Бай-Тайгинском, Дзун-Хемчикском и Улуг-Хемском районах. В больницах республиканской столицы, как отмечается, в тяжёлом состоянии находятся 53 пациента, семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 28 пациентов, в том числе после подтверждения диагноза методом лабораторного тестирования — 16. За весь период выздоровело 6278 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — добавили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе заражённых оказался повторно подхвативший вирус глава региона Шолбан Кара-оол. По мнению зампреда правительства Александра Брокерта, причиной этого могла стать активная работа.

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