Москва, , 08:43 — REGNUM Во всероссийской акции «Ночь кино» примут участие парки Москвы. В ночь с 28 на 29 августа кинопоказы пройдут в пяти столичных парках, сообщается на портале градоначальника.

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Все желающие смогут провести «Ночь кино» под открытым небом в Бабушкинском, Перовском и Измайловском парках, саду имени Н. Э. Баумана и парке «Фили».

Все киносеансы бесплатные. Вход свободный. Любители кино увидят фильмы «Лед-2», «Холоп» и «Иван-царевич и Серый Волк — 4».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в рамках акции «Ночь кино» запланировано свыше 350 показов более чем на 150 площадках.

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