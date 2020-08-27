Омск, , 08:41 — REGNUM Врачи омской больницы боролись за жизнь блогера Навального в течение 44 часов, говорится в открытом письме от лица медицинского сообщества Омской области.

Как говорится в письме, карета скорой помощи прибыла в аэропорт всего через 16 минут после того, как был подан сигнал с борта воздушного судна. Ещё через 17 минут Навальный был доставлен в больницу, где врачи 44 часа боролись за его жизнь.

«Это факт, который невозможно отрицать», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

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