Москва, , 08:46 — REGNUM Сезонную вакцину, которая сможет привить сразу от гриппа и нового коронавируса могут разработать вирусологи Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Об этом 27 августа сообщила доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ Ольга Карпова.

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"Да, безусловно, и мы уже предлагали этот вариант. Мы можем сделать сезонную (вакцину — ред.), если, а это большая-большая вероятность того, что коронавирус, во всяком случае на несколько сезонов, с нами останется, то мы готовы, — приводит РИА Новости ее слова в ответ на вопрос о том, возможно ли создание препарата сразу от гриппа и нового коронавируса. — У нас это конструктор, более того, мы уже занимались образцами разработки вакцины против гриппа. То есть мы просто буквально можем, что называется, сложить кубики, и получить именно такую вакцину».

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Кроме этого, Карпова сообщила, что поливалентная вакцина от SARS-CoV-2, которую в настоящее время разрабатывают в МГУ, если на нее будет выделено финансирование, через шесть месяцев может быть готова к проведению клинических испытаний. При этом определить насколько долгим будет эффект от ее введения возможно будет только при проведении доклинических исследований.

«У нас поливалентная вакцина, то есть у нас существуют универсальные антигены, которые будут — я надеюсь, у меня нет пока точных данных — предотвращать повторное заражение даже при каких-то генетических изменениях вируса», — рассказал вирусолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на использование нового экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2, который при стоимости $5 выдаёт результат через 15 минут.